Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü'nde Markete Silahlı Soygun

Beylikdüzü'nde Markete Silahlı Soygun

1 saat önce

Beylikdüzü'nde yüzleri maskeli 3 kişi, uzun namlulu silah ve bıçakla bir markette soygun gerçekleştirdi.

Beylikdüzü'nde yüzleri maskeli 3 kişi, uzun namlulu silah ve bıçakla bir markette soygun gerçekleştirdi. Marketin kasasındaki bir miktar parayı alan şüpheliler, olay yerine geldikleri otomobille kaçtı.

Alınan bilgiye göre, siyah renk kıyafet giyen ve maskeli 3 şüpheli, otomobille Adnan Kahveci Mahallesi Dere Sokak üzerindeki bir markete geldi.

Şüpheliler, market çalışanlarını uzun namlulu silah ve bıçakla tehdit ederek kasadaki paraları istedi. Soyguncular, kasada bulunan bir miktar parayı alıp otomobille olay yerinden kaçtı.

Market çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekibi inceleme yaptı. Marketin güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekip, soyguncuların yakalanması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:09 Kaynak: AA

Beylikdüzü, Güncel
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