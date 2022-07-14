Beylikdüzü Cumhuriyet Metrobüs Durağı yakınlarında bir metrobüsün motor bölümünden yükselen dumanlar paniğe neden oldu.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Beylikdüzü, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Beylikdüzü'nde metrobüsten yükselen dumanlar paniğe neden oldu - Son Dakika

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