İddialara göre, Beylikdüzü durağında minibüse binmek isteyen bir kadın yolcu şoföre Kavaklı sahile gidip gitmediğini sordu. Bunun üzerine şoför çabuk oyalama diyerek tepki gösterdi. Şoför, başka bir yolcu ve kadın arasında tartışma başladı. Kadının video çektiğini anlayan şoför, minibüsten inerek elinden telefonu çekip almaya çalıştı. Yaşayan o anlar da saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Beylikdüzü, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Beylikdüzü'nde minibüs şoförü, tartıştığı kadın yolcunun telefonunu böyle almaya çalıştı - Son Dakika

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