BEYLİKDÜZÜ'NDE TACİZ ŞÜPHELİLERİNE PUSU KURUP DÖVDÜLER

BEYLİKDÜZÜ'nde minibüste başlayan taciz tartışması minibüsten inince de devam etti. Kadınlara karşı argo kelime kullandıkları iddia edilen 2 kişi, ertesi gün aynı yerde kadının yakınları tarafından tekme tokat dövüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 28 Temmuz Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Yakuplu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre minibüsteki 2 erkek yolcu, bir kadına taciz girişiminde bulundu. Bunu fark eden kadın da kendisini taciz etmeye çalışanlarla tartıştı. Bu sırada minibüsteki yolculardan başka bir kadın da taciz girişiminde bulunanlara karşı geldi. Durakta duran minibüsten 2 taciz şüphelisi ve onlara karşı gelen kadın indi. Taciz şüphelileri, o kadını bir süre takip ettikten sonra arkasından argo kelimeler kullanarak olay yerinden uzaklaştı.

KAMERALARDAN TESPİT ETTİLER

Kadının durumu eşine haber vermesinin ardından olay yerine gelen eşi ve kardeşi Gökhan Baş, çevredeki kamera kayıtlarından taciz şüphelilerini tespit etti. Şüphelilerin her gün aynı durakta indiğini öğrenen kardeşler, ertesi gün aynı saatlerde durak çevresinde beklemeye başladı. Saat 19.30 sıralarında minibüsten inen 2 taciz şüphelisini durduran Gökhan Baş ve kardeşi bir süre konuştuktan sonra tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. Şüphelilerden biri hemen yanındaki telefon satan işyerine girmesine rağmen onu takip eden Gökhan Baş, işyerinin içinde dövmeye devam etti. Arbede sırasında olay yerinden geçen polis ekipleri, tarafları ayırarak polis merkezine götürdü. Kavga anları da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

GELDİK, ONLARI BEKLEDİK

O anları anlatan Gökhan Baş, Minibüsün içinde ilk önce bir kadını taciz ediyorlar. Benim yengem de bu taciz olayına sessiz kalmıyor. Yengem daha sonra otobüsten indikten sonra saçı uzun olan tacizci, yengemin arkasından takip edip birkaç sinkaflı kelimeler kullanıyor. Durakta da başka çocuklar bunlara, 'Neden kadınları taciz ediyorsunuz' diyor. Tacizciler bu defa duraktaki çocuklara sataşıyor. Abimin hanımı olaydan sonra başına gelen şeyi anlattı. Biz 23 yıldır bu semtte oturuyoruz. Araştırdık, her gün akşam saatlerinde burada minibüsten iniyorlar. Biz de geldik onları bekledik burada. Birini abim, diğerini ben aldık elimize. İnsanların başkasını bu şekilde taciz ederek rahatsız etme lüksü yok. Buradan geçen polis ekipleri onları elimizden aldı diye konuştu.

Polis merkezinde ifadeleri alınan Gökhan Baş ve kardeşi serbest bırakılırken, 2 taciz şüphelisinin de mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.