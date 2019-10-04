Beylikdüzü'nde minik öğrencileri sokak hayvanlarıyla buluşturdu

Beylikdüzü Belediyesi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında ilçedeki minik öğrencileri, sokak hayvanlarıyla buluşturdu.



Her yıl Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenleyen Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, bu yıl da ilçedeki miniklerini sokak hayvanları ile buluşturdu. Beylikdüzü Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleşen buluşmaya Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Serdal Mumcu, Başkan Yardımcısı Fatma Hoşgöz, Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tuncel, 51 okuldan 2 bine yakın öğrenci ve çok sayıda hayvansever katıldı. Programda minikler, sokak hayvanlarını daha yakından tanıma imkanı buldu. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çocuklar hem hayvanlarla birebir etkileşim kurmanın keyfini yaşadı, hem de yanlarında getirdikleri mama, örtü ve battaniyeleri sokak hayvanlarına iletmek üzere müdürlük çalışanlarına teslim etti.



"Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum"



4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında öğrencilerle bir araya gelen Başkan Vekili Serdal Mumcu, "Dünya Hayvanları Koruma Günü sadece gözümüzün gördüğü hayvanları değil bu dünyayı paylaştığımız tüm canlılar için bir var oluş çabası haline dönmüş durumda. Bugün de bu yok oluşa dur demek, farkına varmak tüm hayvanlara ve bitkilere sahip çıkmak adına çok önemli bir gün. Bu sebeple İstanbul'un belki de en iyi barınağına sahip olmanın verdiği mutlulukla, buraya emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Eğer bir gün hayvan sahibi olmak isterseniz sakın dışarıdan satın almayın. Buraya gelin ve Müdürlük yetkilileriyle iletişime geçerek hayvan sahiplenin. Sizi en çok mutlu edecek olan canlılar mutluluğa susamış olan canlılardır" ifadelerine yer verdi.



"300-400 hayvanımızı sahiplendiriyoruz"



4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nün bir sembol olduğunu belirten Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tuncel ise "Biz her sene bu etkinliği farkındalık oluşturmak amacıyla Müdürlüğümüzde yapıyoruz ve bizim hedef grubumuz öğrenciler. Sokak hayvanı nedir, en önemlisi de hayatımızı geçirdiğimiz yaşam alanlarımızda sokak hayvanlarıyla birlikte yaşamayı nasıl sağlayacağız? Biz Beylikdüzü'nde hayvan sahiplenme konusunda çok şanslıyız. Eğitim düzeyimiz çok yüksek ve insanlarımız bu konuda çok duyarlı. Senelik ortalama 300-400 hayvanımızı sahiplendiriyoruz. Beylikdüzü halkı bu konuda çok hassas" şeklinde konuştu.



Etkinlik sonrasında hayvanları ziyaret eden öğrencilere Beylikdüzü Belediyesi'nin hazırladığı Hayvanlarla Doğru İletişim, Boyama Kitabı ve küçük ikramlıklar hediye edildi. - İSTANBUL