Beylikdüzü'nde miniklerden korona şarkısı - Son Dakika

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Beylikdüzü'nde miniklerden korona şarkısı
6 saat önce
Beylikdüzü'nde miniklerden korona şarkısı Beylikdüzü'nde ilkokul öğrencileri Mozart'ın Türk marşına klip çekerek "evde kal" çağrısında bulundu.
Beylikdüzü'nde miniklerden korona şarkısı
İSTANBUL - Beylikdüzü'nde ilkokul öğrencileri Mozart'ın Türk marşına klip çekerek "evde kal" çağrısında bulundu.
Beylikdüzü Mehmet Gesoğlu İlkokulu 3/D sınıfı öğrencileri Mozart'ın Türk marşını korona virüse uyarlayarak klip çekti. Çektikleri videoda büyüklerden evde kalmalarını isteyen minikler, büyük beğeni topladı.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 05:01 Kaynak: İHA
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