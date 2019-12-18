BEYLİKDÜZÜ'NDE MOTOSİKLET HIRSIZLARINA OPERASYON KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel BEYLİKDÜZÜ'NDE MOTOSİKLET HIRSIZLARINA OPERASYON KAMERADA - Son Dakika

BEYLİKDÜZÜ'NDE MOTOSİKLET HIRSIZLARINA OPERASYON KAMERADA

6 saat önce

İstanbul'da çaldıkları motosikletleri Beylikdüzü'nde depolarına götürerek parçalara ayıran şüpheliler yakalandı.

BEYLİKDÜZÜ'NDE MOTOSİKLET HIRSIZLARINA OPERASYON KAMERADA, System.String[]
İstanbul'da çaldıkları motosikletleri Beylikdüzü'nde depolarına götürerek parçalara ayıran şüpheliler yakalandı. Ekiplerin, şüphelilere yaptığı operasyon kameralarına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri İstanbul genelinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayları üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları devam ettiği sırada 10 Aralık Salı günü Maltepe'de motosiklet hırsızlığı üzerine ihbar alındı. Polis, bölgedeki güvenlik kamera görüntüleri inceleyerek şüphelilerin eşkal ve kimliklerini tespit etti. Şüphelilerin çaldıkları motosikletleri Beylikdüzü'nde bir depoda parçalarına ayırarak sattıklarını tespit eden ekipler 12 Aralık Çarşamba günü belirlenen adrese operasyon yaptı. Beylikdüzü'nde yaptığı operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Polisin şüphelilerin evlerine yaptığı aramalarda ise çok sayıda motosiklet parçası ele geçirildi. Oto Hırsızlık Büroya bağlı ekipler çalışmalarının devamında olaya karıştığını tespit ettiği bir şüpheliyi bugün gözaltına aldı. Şubede sorgulanan Muhammed Ali Y.(23) 3 adet suç kaydı, Yusuf Ç.(21) 14 adet suç kaydı, Kerem A.(21) 6 adet suç kaydı olduğu belirlendi. Şüphelilerin çok sayıda motosiklet çaldıkları öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bugün yakalanan şüpheli Kerem A.'nın Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.


Beylikdüzü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:58 Kaynak: DHA
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