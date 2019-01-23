Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü'nde Motosiklet ile Otomobil Kafa Kafaya Böyle Çarpıştı

Beylikdüzü'nde Motosiklet ile Otomobil Kafa Kafaya Böyle Çarpıştı

1 saat önce

Beylikdüzü'nde motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Beylikdüzü'nde Motosiklet ile Otomobil Kafa Kafaya Böyle Çarpıştı, System.String[]
Beylikdüzü'nde motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Feci kazada yemek kuryesi olduğu öğrenilen motosikletli ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Beylikdüzü'nde bulunan bir sanayi sitesinde meydana geldi. Bir restoranda yemek taşıyan motorlu kurye edinilen bilgiye göre sipariş götürüyordu. Kavşağa giren hafif ticari araç ve kurye birbirlerini fark edemeyerek kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kaza sonrası sesi duyan çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsünü hastaneye kaldırdı. Olaydan sonra bir vatandaş ise yaşananları anlattı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün kavşağa geldiği görülüyor. Bir süre sonra aniden kavşağa giren hafif ticari araç ile motosikletli kafa kafaya çarpışıyor. Yaralanan motosiklet sürücüsüne vatandaşların yardım ettiği görülüyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:09 Kaynak: İHA

Beylikdüzü, 3. Sayfa
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