BEYLİKDÜZÜ'NDE MOTOSİKLET ÖNÜNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPTI - Son Dakika

BEYLİKDÜZÜ'NDE MOTOSİKLET ÖNÜNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPTI

Ahmet YEŞİLMEN/İSTANBUL DHABeylikdüzü'nde, önünde ilerleyen otomobile çarpan motosiklet sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattıKaza, saat 22.00 sıralarında Beylikdüzü D-100 yan yolda meydana geldi.

Ahmet YEŞİLMEN/İSTANBUL DHA Beylikdüzü'nde, önünde ilerleyen otomobile çarpan motosiklet sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı Kaza, saat 22.00 sıralarında Beylikdüzü D-100 yan yolda meydana geldi. Sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen motosiklet, önünde ilerleyen 34 GV 5771 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ters takla atarken, sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekipleri tarafından Beylikdüzü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası kısa süreli trafik oluştu.

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