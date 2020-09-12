Son dakika haber: BEYLİKDÜZÜ'NDE MOTOSİKLET SEPETİNDE TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA - Son Dakika

BEYLİKDÜZÜ'nde, motosikletin sepet bölümüne oturarak yolculuk yapan genç, hem trafikteki diğer sürücüleri hem de kendini büyük tehlikeye attı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte ilerleyen 36 MA 0032 plakalı motosikletin sepet kısmına oturan genç, görenleri hayrete düşürdü. Sepetin üzerine oturarak dakikalarca yolculuk yapan kişi, hem kendini hem diğer sürücüleri tehlikeye attı. Yaşanan tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasına yansıdı.