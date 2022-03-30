BEYLİKDÜZÜ'NDE MOTOSİKLETLE GELİP TEKEL BAYİSİNİ KURŞUNLADILAR - Son Dakika

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BEYLİKDÜZÜ'nde iki kişi motosikletle gelip, tekel bayisine silahlı saldırı düzenleyerek, kaçtı. Yaşanan kurşunlama anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay,\tdün, saat 17.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletle gelen iki kişiden arkada oturan şüpheli, tekel bayisine doğru silahla ateş etti. Saldırganlar, durmayarak, geldikleri motosikletle kaçtı. Silahtan çıkan kurşunlar iş yerinin camına isabet etti. Bildirilmesi üzerine sevk edilen polis ekipleri, olay yeri incelemesi yaparken, saldırıya ilişkin çalışma başlattı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

SALDIRI ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sokağa motosikletle gelen iki şüphelinin, iş yerini kurşunlayıp, hızla kaçtıkları görülüyor.