Beylikdüzü'nde motosikletle kapkaç ve hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin otomobilin camını kırarak kargo paketini çaldığı anlar kameralara yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü'nde motosiklet ile kapkaç yaparak farklı kişilerden 5 adet cep telefonunun çalınması, bir deponun kilidinin kırılarak içerde bulunan hilti, matkap ve bisiklet çalınması ile bir otomobilin camının kırılması sureti ile içinde bulunan kargo paketinin çalınması üzerine harekete geçti. Polis, hırsızlık olaylarının gerçekleştirildiği çevrede kamera görüntülerini inceledi. İnceleme sonucunda tespit edilen şüpheliler Gökalp Mustafa M., Yalçın A., Ömer A., ve çalıntı bisikleti satın aldığı belirlenen Ahmet Ö., yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüpheliler Gökalp Mustafa M., Yalçın A., ve Ömer A., tutuklanarak cezaevine konuldu. Şüphelilerin kapkaç ve hırsızlık anları kameralara yansıdı.