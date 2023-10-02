Beylikdüzü'nde Motosikletli Şahıs Araç Camını Kırdı - Son Dakika

Beylikdüzü'nde Motosikletli Şahıs Araç Camını Kırdı

Beylikdüzü\'nde Motosikletli Şahıs Araç Camını Kırdı
Son Güncelleme: 02.10.2023 10:36

Beylikdüzü E-5 Güzelyurt Mevkii'nde bir motosikletli ile araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle çıkan kavgada motosikletli şahıs, aracın camını muşta ile kırdı. Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Beylikdüzü E-5 Güzelyurt Mevkii'nde yaşandı. Trafikte ilerleyen bir motosikletli ile araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönerken, motosiklet sürücüsü içeride oturan kadına aldırmadan araç camına muşta ile vurarak kırdı. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Beylikdüzü E-5 Güzelyurt Mevkii'nde bir motosikletli ile araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle çıkan kavgada motosikletli şahıs, aracın camını muşta ile kırdı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Beylikdüzü E-5 Güzelyurt Mevkii'nde yaşandı. Trafikte ilerleyen bir motosikletli ile araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönerken, motosiklet sürücüsü içeride oturan kadına aldırmadan araç camına muşta ile vurarak kırdı. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beylikdüzü, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beylikdüzü'nde Motosikletli Şahıs Araç Camını Kırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde Motosikletli Şahıs Araç Camını Kırdı - Son Dakika
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