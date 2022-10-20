BEYLİKDÜZÜ'NDE MÜTEAHHİTİ YARALAYIP PARASINI GASBEDEN İKİZ PLAKALI ŞÜPHELİLER YAKALANDI

BEYLİKDÜZÜ'nde müteahhit Orhan E.'yi silahla yaralayıp 210 bin dolar ve 600 bin lira parasını gasbeden R.Ö. ve B.K. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, oto kiralama işi yaptıkları ve olayda kullandıkları otomobile de ikiz plaka takarak hedef şaşırtmaya çalıştıkları ortaya çıktı.

Olay, 5 Ekim'de Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi. 2 kişi otomobille Orhan E.'ye ait iş yerine gitti. Şüpheliler burada Orhan E.'nin iş yerine silahla girdi. Saldırganlar Orhan E.'yi silahla vurduktan sonra kasadaki 210 bin dolar ve 600 bin lira parayı alıp kaçtı. Silah seslerinin duyulması üzerine sitede oturanlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Orhan E.'nin yaralandığını görünce olay yerine sağlık ekibi çağırdı. Orhan E. yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken polis ise şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını tespit etti. Plakayı sorgulayan ekipler, plakanın Denizli'deki bir araca ait olduğunu gördü. Bunun üzerine otomobile ikiz plaka takıldığını belirleyen ekipler, bu sefer araçtaki şüphelilerin eşkali üzerine yoğunlaştı. Yapılan çalışmalarda ekipler, şüphelilerin oto kiralama işi yapan R.Ö. ve B.K. olduğunu belirledi. Kullandıkları otomobile ikiz plaka takarak hedef şaşırtmayı hedefleyen şüpheliler polis ekiplerince iş yerlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden B.K. adli kontrol şartıyla serbest kalırken R.Ö. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.