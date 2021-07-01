BEYLİKDÜZÜ'NDE NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE SAHİLDE YOĞUNLUK - Son Dakika

Beylikdüzü'nde normalleşmenin ilk gününde sahile akın eden vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu. Eğlenceli anlar kameraya yansıdı.

Koronavirüs ile mücadelede alınan sonuçların ardından bugün sabah saat 05.00 itibari ile kısıtlamasız yeni dönem başladı. Beylikdüzü'nde normalleşmenin ilk gününde Gürpınar Sahiline gelen vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu. Sahile gelen aileler, çocukları ile denize girerek keyifli anlar geçirdi. Bazı vatandaşlar ise otomobillerinden açtıkları oyun havası ile dans ederek eğlendi.

DENİZE KAVUŞMAK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU

Sahilde denize giren Yunus Emre Aytekin, Denizle kavuşmak çok güzel bir duydu. Çok mutluyum. Kısıtlamalar bittiği için mutluyum dedi.