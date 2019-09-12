Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü'nde öğrenci servisi devrildi : 14 yaralı
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Beylikdüzü'nde öğrenci servisi devrildi : 14 yaralı

1 saat önce

BEYLİKDÜZÜ'NDE ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ : 14 YARALIYılmaz OKUR - istanbul DHA - BEYLİKDÜZÜ'nde kaza yapan servisin devrilmesi sonucu 11'i öğrenci 14 kişi yaralandıKaza saat 08.15 sıralarında Beylikdüzü'nde meydana geldi.

Beylikdüzü'nde öğrenci servisi devrildi : 14 yaralı, System.String[]
BEYLİKDÜZÜ'NDE ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ : 14 YARALI

Yılmaz OKUR - istanbul DHA - BEYLİKDÜZÜ'nde kaza yapan servisin devrilmesi sonucu 11'i öğrenci 14 kişi yaralandı
Kaza saat 08.15 sıralarında Beylikdüzü'nde meydana geldi. Dereağzı Mahallesi'nde öğrenci servisi ile bir araç çarpıştı. Kazada öğrenci servisi yan yattı. Kazada 11 öğrenci, bir öğretmen ile araç sürücüleri yaralandı.Yaralılar olay yerine sevkedilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun ciddi olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Yaralı öğrenciler


Beylikdüzü, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:33 Kaynak: DHA
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