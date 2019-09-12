Beylikdüzü'nde öğrenci servisi devrildi: 14 yaralı
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BEYLİKDÜZÜ'nde kaza yapan servis aracının devrilmesi sonucu 11'i öğrenci 14 kişi yaralandıKaza saat 08.15 sıralarında Beylikdüzü'nde meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:08 Kaynak: DHA
BEYLİKDÜZÜ'nde kaza yapan servis aracının devrilmesi sonucu 11'i öğrenci 14 kişi yaralandı
Kaza saat 08.15 sıralarında Beylikdüzü
'nde meydana geldi. Dereağzı Mahallesi'nde öğrenci servisi ile bir araç çarpıştı. Kazada öğrenci servisi yan yattı. Kazada 11 öğrenci, bir öğretmen ile araç sürücüleri yaralandı.Yaralılar olay yerine sevkedilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun ciddi olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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