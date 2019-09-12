Beylikdüzü'nde öğrenci servisi devrildi: 14 yaralı

Beylikdüzü'nde kaza yapan servis aracının devrilmesi sonucu 11'i öğrenci 14 kişi yaralandı.Kaza saat 08.15 sıralarında Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi Küçük Sokak'ta meydana geldi. Gürpınar Azime Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerini taşıyan Güngör Ercan yönetimindeki 34 LGE 807 plakalı servis aracı ile Eren Mehmet Türkyılmaz'ın kullandığı 34 UH 7867 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle öğrencileri taşıyan servis aracı dervrildi. Kazada 11 öğrenci, bir öğretmen ile araç sürücüleri yaralandı.Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan 6 öğrenci çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer 8 kişi ise ayakta tedavileri gerçekleştirildi.Kazayı haber alan aileler olay yerine koştu. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor

Görüntü dökümü:

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-Kaza yerinden görüntü

-Kaza sonrası yaralanan öğrenciler

-Kaza yapan araçlar

-Vatandaş ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

- İstanbul