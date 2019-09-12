Beylikdüzü'nde öğrenci servisi devrildi (2)
1 saat önce
BEYLİKDÜZÜ'nde kaza yapan servisin devrilmesi sonucu öğrenciler yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:06 Kaynak: DHA
BEYLİKDÜZÜ'nde kaza yapan servisin devrilmesi sonucu öğrenciler yaralandı.
Kaza saat 08.15 sıralarında Beylikdüzü
'nde meydana geldi. Bir otomobille çarpışan okul servisi devrildi. Öğrenciler kaza sonucu yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevkedildi. Yaralı öğrenciler ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Okul müdürü çocuğa bakıyor, öğretmen de öğrencilere ders veriyor Öğretmen okulun açılış gününe alkollü geldi, açığa alındı 100 binden fazla aileye 1 milyar lira eğitim desteği verilecek Beylikdüzü'nde film sahnelerini aratmayan kavga kamerada