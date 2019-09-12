Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü'nde öğrenci servisi devrildi (2)
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Beylikdüzü'nde öğrenci servisi devrildi (2)

1 saat önce

BEYLİKDÜZÜ'nde kaza yapan servisin devrilmesi sonucu öğrenciler yaralandı.

Beylikdüzü'nde öğrenci servisi devrildi (2), System.String[]
BEYLİKDÜZÜ'nde kaza yapan servisin devrilmesi sonucu öğrenciler yaralandı.
Kaza saat 08.15 sıralarında Beylikdüzü'nde meydana geldi. Bir otomobille çarpışan okul servisi devrildi. Öğrenciler kaza sonucu yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevkedildi. Yaralı öğrenciler ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Beylikdüzü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:06 Kaynak: DHA
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