BEYLİKDÜZÜ'NDE ÖĞRENCİ SERVİSİNDE YANGIN - Son Dakika
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BEYLİKDÜZÜ'NDE ÖĞRENCİ SERVİSİNDE YANGIN

6 saat önce

BEYLİKDÜZÜ'nde öğrenci servisinde yangın çıktı.

BEYLİKDÜZÜ'NDE ÖĞRENCİ SERVİSİNDE YANGIN, System.String[]
BEYLİKDÜZÜ'nde öğrenci servisinde yangın çıktı.  Motor kısmında çıkan yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale gelirken, aracın bakımdan yeni çıktığı öğrenildi.

Olay saat 17.20 sıralarında Beylikdüzü, D-100 Karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre servis aracının sürücüsü Özkan Ayvalı aracını bakımdan çıkardıktan sonra, evine doğru yola çıktı. Sürücü seyir halindeyken minibüsün motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ayvalı aracı yol kenarına çekti. Araçtaki yangın büyürken, durum itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürdü. Servis aracı yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Görüntü Dökümü:

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-Araçtan çıkan dumanlar

-İtfaiyenin yangına müdahalesi

-Detaylar


- İstanbul
D-100 Karayolu, Beylikdüzü, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 05:51 Kaynak: DHA
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