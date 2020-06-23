Beylikdüzü'nde oğul veren arılar balkonu sardı - Son Dakika

Beylikdüzü'nde oğul veren arılar balkonu sardı

BEYLİKDÜZÜ'nde oğul veren arılar, bir apartmanın balkonunda yetiştirilen çam ağacını sardı.

BEYLİKDÜZÜ'nde oğul veren arılar,  bir apartmanın balkonunda yetiştirilen çam ağacını sardı. Ailesinin de arıcılık yaptığını belirten ve o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden ev sahibi Serkan Çakmak, arıları kovan büyüklüğündeki bir kutuya taşıdı. Arıları gören eşinin "çekirge istilası" sandığını söyleyen  Çakmak, "Kutunun içine  sevebilecekleri şeyler koydum. Şimdi çalışmaya ve bal üretmeye başladılar" dedi.

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TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Murat Kapıkıran da "özellikle Kovid sürecinde balkon tarımı veya peyzaj arttı. Bunlar da arılar için beslenme alanı olarak cazip bir hal aldı" dedi.  Kapıkıran, "Arılar eğer balkonda  bal üretmeye başladıysa karbonmonoksit ya da şehirdeki kirli gazların bala karışma riski söz konusu olabilir. O balın mutlaka analiz ettirilerek kullanılması gerekir" uyarısında bulundu.

."BALKON KAPKARA OLMUŞTU"

Serkan Çakmak, arıları ilk olarak eşinin gördüğünü ve çekirge istilası sandığını belirterek, "Balkona çıktığımda bir arı kolonisi gelmişti. Sayıları çok fazlaydı. Balkon kapkara olmuştu. Arıların sakinleşip bir yere konuşlanmasını bekledim. Balkondaki ağaca geldiler. Bu aslında çok farklı bir durum değil. Her yıl arıcılıkta olan bir hadise. Arılar belirli bir süreye geldikleri zaman kraliçe arı, bir kraliçe arı daha yapar. Bu kraliçe arı mevcut askerlerin bir kısmını alıp ayrılırlar. Buna oğul verme denir. Bu tabii ki kırsalda yaşanır. Burası Beylikdüzü, İstanbul'un göbeği. Buraya bu kadar çok arının gelmesi doğal olarak enteresan bir hadise oldu" dedi.

Arıların şimdiden çalışmaya ve bal üretmeye başladığını söyleyen Çakmak, "Arıların sokmaması için teknik ekipmanımız da yok. Kendimi bir şekilde koruyarak ağaçtaki arıları sallayarak bir kutuya koydum. Kutunun içine arıların sevebileceği şeyler koydum. Arılar şimdi çalışmaya ve bal üretmeye başladı. Bu şartlarda ömürlerinin çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Uygun bir şekilde kolileyerek diğer 200 arı kolonimizin yanına götüreceğiz" diye konuştu.

"KADIKÖY VE ADALAR'DA DA YAŞANAN BİR DURUM"

Arıların kentlerde kolonileşmesinin ilerleyen günlerde yeni kentleşen ilçelerde yaşanacağını kaydeden TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Murat Kapıkıran da  "Son yıllarda sadece arıyla ilgili değil, bütün yaban hayatı yaşam alanları daraldığı için artık kentlerde kolonileşebiliyorlar. Beylikdüzü'nde yaşanan durum aslında Kadıköy ve Adalar'da da yaşanan bir durum. Önümüzdeki günlerde de yeni oluşan birçok ilçede de bunun olduğunu göreceğiz" dedi.

"ŞEHİRDEKİ KİRLİ GAZLARIN BALA KARIŞMA RİSKİ OLABİLİR"

Koronavirüs sebebiyle balkon tarımının artması ve arıların yaşam alanlarının daralması sonucunda arıların kentlere geldiğini ifade eden Kapıkıran, "Son yıllarda, özellikle Kovid sürecinde balkon tarımı veya peyzaj arttı. Bunlar da arılar için beslenme alanı olarak cazip bir hal aldı. Dolayısıyla yaşam alanı daralmış kraliçe arı kentlerde bulduğu çiçeklerin olduğu ortamlara yerleşmeye başlıyorlar. Burada bazı sıkıntılar başlıyor. Eğer arı balkonda bal üretmeye başladıysa karbonmonoksit ya da şehirdeki kirli gazların bala karışma riski söz konusu olabilir. O balın mutlaka analiz ettirilerek kullanılması gerekir" uyarısında bulundu.

BU TÜR DURUMLARDA UZMANLARA ULAŞILMASI GEREKİYOR

Kapıkıran, arı kolonisinin balkona, terasa ya da kentteki herhangi bir yerleşim yerine gelmesi durumunda uzman bir arıcıya ya da Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği'ne ulaşılması gerektiğini  söyledi. Kapıkıran,  "Böyle bir arı kolonisi geldiğinde eğer eviniz kırsaldaysa ve mümkünse bir uzman arıcı çağırıp kovan içine alıp bahçenizde devam etmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için uzman kuruluşlar var. Arıcılar Birliği'ni arayabilirsiniz. Birlikler üzerinden hareket edebilirsiniz. Kraliçe arılar ekosistemin bir parçası  olmakla beraber bir yanıyla da bir ekonomik güçtür. O kraliçe arı o kovandaki balın oluşmasını sağlar. Bu yüzden zarar vermemek gerekir" diye konuştu.


- İstanbul
Türkiye Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği, Beylikdüzü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 09:57 Kaynak: DHA

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