Beylikdüzü'nde Oku-Yorum buluşmaları devam ediyor - Son Dakika

Beylikdüzü Belediyesi tarafından ilki geçen Ağustos ayında gerçekleşen Oku-Yorum buluşmaları ve Kitap Bağışı Kampanyası'nın ikincisi Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.



Beylikdüzü Belediyesi, bölgenin kültürel kalkınmasına katkı sağlamak, amacıyla 25 Ağustos 2019'da ilkini gerçekleştirdiği okuma buluşmalarının ikincisini Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenledi. Okuma alışkanlığına farkındalık oluşturmak ve bireylerin sosyalleşebildiği platformlar oluşturmak adına gerçekleşen etkinliğe; Zehra Çalık, Eğitimci - Vizyon Koleji Yön. Kur. Bşk. Abdulkadir Özbek, Beykent Ünv. Öğr. Gör. Prof. Dr. Ayşegül Kaptanoğlu, Yazar- Türkiye Felsefe Kurumu Bşk. Nuran Direk, Yazar Semra Atasoy, Göz Doktoru Mustafa Apa, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tüm konukların katılımıyla interaktif bir şekilde gerçekleşen söyleşilere katılımcıların ilgisi oldukça yoğun oldu.



Oku-Yorum buluşmaları her ayın ikinci çarşamba günü



Her ayın ikinci Çarşamba günü farklı mekanlarda, sürpriz etkinliklerle ve değişik konseptlerle düzenlenmeye devam edecek etkinlikte, Abdulkadir Özbek Türkiye'de okuma alışkanlığıyla ilgili veriler ve anlayarak hızlı okuma teknikleri hakkında püf noktaları paylaştı. Etkinlik alanını ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Umarım Beylikdüzü'nde her güzel şey gibi siz güzel, küçük fidanlarımızı da kitapla ve bilgiyle birlikte Türkiye'ye hazır bir hale getiririz. Biz, üzerimize düşeni sonuna kadar yapacağız. Evlatlarımız için güzel işlere imza atmak istiyoruz. Sizler var oldukça biz de var olacağız. Sizler kendinizi çok iyi şekilde yetiştireceksiniz; bilgiyi beceriyi okuyacağınız kitaplardan öğreneceksiniz. Bizim mekanlarımız sizlere, okullarımıza ve ailelerinize sonuna kadar açık" ifadelerini kullandı.



"Bu projeyi geleneksel hale getireceğiz"



Beylikdüzü oku-yorum projesinin beyin takımında yer alan, güzel fikirler, vatandaşların desteği ve katılımıyla yol almayı planladıklarını belirten Zehra Çalık ise, "Beylikdüzü oku yorum projesi ile hem çocuklara hem de yetişkinlere kitap okuma alışkanlığını kazandırmayı amaçlıyoruz. Bu projeyi her ay düzenli bir şekilde yapıp yaygınlaştırarak geleneksel hale getireceğiz. Etkinlik sırasında kitaplarıyla gelip o kitabı okuduktan sonra kampanyaya katkı sunmak isteyenler bağış noktasına bırakabiliyorlar. Ayrıca kütüphanelere bağış yapmak isteyenler ise istedikleri zaman kitaplarını getirebilirler. Toplanan kitapları yaş ve eğitim grubuna göre tasnif ediyoruz ve bizden resmi olarak talep eden, ihtiyaç duyan devlet okullarına sırasıyla gönderiyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL