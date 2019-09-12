Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü'nde okul servisi kaza yaptı
Son Dakika Güncel Haber

Beylikdüzü'nde okul servisi kaza yaptı

1 saat önce

Beylikdüzü'nde öğrencileri taşıyan servis minibüsü kaza yaptı.

Beylikdüzü'nde okul servisi kaza yaptı, System.String[]

Beylikdüzü'nde öğrencileri taşıyan servis minibüsü kaza yaptı.

Alınan bilgiye göre, öğrencileri okula götüren minibüs henüz belirlenemeyen nedenle kaza yaparak devrildi.

Kazada bazı öğrenciler yaralanırken olay yerine ambulans sevk edildi.

Beylikdüzü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Okul müdürü çocuğa bakıyor, öğretmen de öğrencilere ders veriyor
Öğretmen okulun açılış gününe alkollü geldi, açığa alındı 100 binden fazla aileye 1 milyar lira eğitim desteği verilecek Beylikdüzü'nde film sahnelerini aratmayan kavga kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 11:01:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü'nde okul servisi kaza yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]