Beylikdüzü'nde okul servisi kaza yaptı

Beylikdüzü'nde öğrencileri taşıyan servis minibüsü kaza yaptı.

Alınan bilgiye göre, öğrencileri okula götüren minibüs henüz belirlenemeyen nedenle kaza yaparak devrildi.

Kazada bazı öğrenciler yaralanırken olay yerine ambulans sevk edildi.