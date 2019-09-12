Beylikdüzü'nde okul servisi kaza yaptı
1 saat önce
Beylikdüzü'nde öğrencileri taşıyan servis minibüsü kaza yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:08 Kaynak: AA
Beylikdüzü'nde öğrencileri taşıyan servis minibüsü kaza yaptı.
Alınan bilgiye göre, öğrencileri okula götüren minibüs henüz belirlenemeyen nedenle kaza yaparak devrildi.
Kazada bazı öğrenciler yaralanırken olay yerine ambulans sevk edildi.
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