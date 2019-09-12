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Beylikdüzü'nde okul servisi kaza yaptı

51 dakika önce

Beylikdüzü'nde öğrencileri taşıyan servis minibüsü kaza yaptı.

Beylikdüzü'nde okul servisi kaza yaptı, System.String[]

Beylikdüzü'nde öğrencileri taşıyan servis minibüsü kaza yaptı.

Gürpınar Azime Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerini taşıyan 34 LGE 807 plakalı Güngör Ercan'ın kullandığı minibüse, Dereağzı Mahallesi Küçük Sokak'ta seyir halindeyken Eren Mehmet Türkyılmaz yönetimindeki 34 UH7 867 plakalı otomobil çarptı.

Kaza nedeniyle yan yatan okul servisindeki 9 öğrenciden 6'sı, öğretmen ve sürücü ile diğer aracın şoförü yaralandı.

Kaza nedeniyle olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunmayan 6'sı öğrenci 9 yaralı ile tedbir amaçlı 3 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Valiliği, kazada hafif şekilde yaralanan öğrencilerin sevk edildikleri hastanede ayaktan tedavileri tamamlandıktan sonra taburcu edildiklerini bildirdi.

Polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Beylikdüzü, Gürpınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:56 Kaynak: AA
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