Beylikdüzü'nde okulun çatısı uçtu - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde okulun çatısı uçtu

6 saat önce

Beylikdüzü'nde Büyükşehir İlkokulu'nun çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu.

Beylikdüzü'nde okulun çatısı uçtu, System.String[]

Beylikdüzü'nde Büyükşehir İlkokulu'nun çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.

Beylikdüzü'nde Büyükşehir Mahallesi'ndeki Büyükşehir İlkokulu'nun çatısı, fırtınanın etkisiyle okulun bahçesine uçtu.

Durumun haber verilmesi üzerine Beylikdüzü Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine gelerek, çatıdan düşen parçaları topladı. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan okulda öğrenci bulunmaması sayesinde can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Beylikdüzü, İstanbul, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:36 Kaynak: AA
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