BEYLİKDÜZÜ'NDE ÖLDÜRÜLEN KADININ CENAZESİ ADLİ TIPTAN ALINDI - Son Dakika
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BEYLİKDÜZÜ'NDE ÖLDÜRÜLEN KADININ CENAZESİ ADLİ TIPTAN ALINDI

18.05.2022 13:29

BEYLİKDÜZÜ'nde emekli polis Hüdaverdi Öcal tarafından silahla vurulan Yeliz Kalkan'ın cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

BEYLİKDÜZÜ'nde emekli polis Hüdaverdi Öcal tarafından silahla vurulan Yeliz Kalkan'ın cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Beylikdüzü'nde bulunan Haramidere Sanayi Sitesi'nde yaşandı. Emekli polis olduğu öğrenilen Hüdaverdi Öcal, sokak ortasında tartıştığı Yeliz Kalkan'ı silahla vurarak öldürdü. Öcal, daha sonra intihar etti. Yeliz Kalkan'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada işlemleri tamamlanan Yeliz Kalkan'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi.

BEYLİKDÜZÜ'NDE ÖLDÜRÜLEN KADININ CENAZESİ ADLİ TIPTAN ALINDI
BEYLİKDÜZÜ'NDE ÖLDÜRÜLEN KADININ CENAZESİ ADLİ TIPTAN ALINDI
BEYLİKDÜZÜ'NDE ÖLDÜRÜLEN KADININ CENAZESİ ADLİ TIPTAN ALINDI
BEYLİKDÜZÜ'NDE ÖLDÜRÜLEN KADININ CENAZESİ ADLİ TIPTAN ALINDI

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Beylikdüzü'nde öldürülen kadının cenazesi Adlı Tıp Kurumu'ndan alındı Beylikdüzü'nde öldürülen kadının cenazesi Adlı Tıp Kurumu'ndan alındı Beylikdüzü'nde bir kadın tabancayla vurularak öldürüldü Beylikdüzü'nde bir kadın tabancayla vurularak öldürüldü
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel BEYLİKDÜZÜ'NDE ÖLDÜRÜLEN KADININ CENAZESİ ADLİ TIPTAN ALINDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BEYLİKDÜZÜ'NDE ÖLDÜRÜLEN KADININ CENAZESİ ADLİ TIPTAN ALINDI - Son Dakika
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