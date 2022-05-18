Beylikdüzü'nde öldürülen kadının cenazesi Adlı Tıp Kurumu'ndan alındı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde öldürülen kadının cenazesi Adlı Tıp Kurumu'ndan alındı

18.05.2022 12:44

Beylikdüzü'nde öldürülen kadının cenazesi Adlı Tıp Kurumu'ndan alındı Beylikdüzü'nde dün akşam saatlerinde emekli polis memuru tarafından öldürülen Yeliz Kalkan'ın cenazesi Adlı Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı.

Beylikdüzü'nde öldürülen kadının cenazesi Adlı Tıp Kurumu'ndan alındı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde dün akşam saatlerinde emekli polis memuru tarafından öldürülen Yeliz Kalkan'ın cenazesi Adlı Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı.

Beylikdüzü Haramidere Sanayi Sitesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda emekli polis memuru Hüdaverdi Öcal yanında bulunan Yeliz Kalkan'ı ateş ederek yaralamış, daha sonra aynı silahla olay yerinde intihar etmişti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan talihsiz kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Kalkan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adlı Tıp Kurumu Morguna getirilmişti. Otopsi işlemleri tamamlanan Kalkan'ın cenazesi ailesine teslim edildi.

Beylikdüzü'nde öldürülen kadının cenazesi Adlı Tıp Kurumu'ndan alındı
Beylikdüzü'nde öldürülen kadının cenazesi Adlı Tıp Kurumu'ndan alındı
Beylikdüzü'nde öldürülen kadının cenazesi Adlı Tıp Kurumu'ndan alındı
Beylikdüzü'nde öldürülen kadının cenazesi Adlı Tıp Kurumu'ndan alındı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beylikdüzü'nde öldürülen kadının cenazesi Adlı Tıp Kurumu'ndan alındı - Son Dakika


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