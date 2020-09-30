Son dakika gündem: Beylikdüzü'nde öldürülen köpeklerin sahibi: Köpeğimin boğazını gözümün önünde kesti - Son Dakika

Son dakika gündem: Beylikdüzü'nde öldürülen köpeklerin sahibi: Köpeğimin boğazını gözümün önünde kesti

Son dakika gündem haberi... Beylikdüzü'nde komşusunun bahçesindeki 3 köpeği bıçaklayarak birinin ölümüne neden olan kişi, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika gündem: Beylikdüzü'nde öldürülen köpeklerin sahibi: Köpeğimin boğazını gözümün önünde kesti, System.String[]

Beylikdüzü'nde komşusunun bahçesindeki 3 köpeği bıçaklayarak birinin ölümüne neden olan kişi, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay sonrası konuşan köpeklerin sahibi Bora Bişkin, "Çok sarhoştu. 'Sizi öldüreceğim' diye tehditler savurdu. Elinde bıçak vardı. Köpeğimin boğazını gözümün önünde kesti" dedi.

Olay 28 Eylül Pazartesi günü Sahil Mahallesi, Marmara Caddesi'nde bulunan bir evin bahçesinde yaşandı. Bora Bişkin'in evinin bahçesinde bulunan üç köpeği bir kişi tarafından bıçaklandı. Köpeklerden biri ölürken, diğer ikisi yaralandı. Mahkemeye çıkarılan saldırgan Faruk Ö, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken köpeklerin sahibi Bora Bişkin, "Bize küfürler hakaretler etti tehditler savurdu. Camımızı kırdı. Köpeğimi gözümün önünde öldürdü" dedi.

"KÖPEĞİMİN BOĞAZINI GÖZÜMÜN ÖNÜNDE KESTİ"

Olayın ardından yaşadığı dehşeti anlatan köpeklerin sahibi Bora Bişkin, saldırganı tanımadığını söyledi. Bişkin, "Olay gece saat 01.00 sıralarında başladı. Sarhoş bir adam bizim demir bahçe kapımızı açarak evimizin önüne doğru geldi. Kapımın orada duran köpeğim ilk yarayı orda aldı boğazından. Ondan sonra geldi camımızı kırdı. Tekrar gitti 5-10 dakika gelmedi. O sırada küfürler hakaretler ediyor bize tabii. Bağırıyor bize. Hiçbir husumetimiz de olmadı. Tanımıyoruz da. Biz ilk başta polisi aramıştık zaten. Aradan 5-10 dakika geçtikten sonra geri geldi. Yine küfürler etti. Bıçak vardı elinde. 2 köpeğim vardı biri öldü biri kayıp. Ölen köpeğimin direkt boğazını kesti gözümün önünde. Ondan sonra geldi buradaki köpeğimin direkt göz altı ve boğazını yaraladı. Onu da bıçaklamaya çalıştı ama köpek ona saldırdığı için bir şey yapamadı" diye konuştu.

"CAMIMIZI KIRDI, TEHDİTLER SAVURDU"Saldırganın kendisini tehdit ettiğini belirten Bora Bişkin, "Köpeğimi öldürdükten sonra yine bize küfürler hakaretler etti tehditler savurdu. 'Sizi öldüreceğim' dedi. Olaylar böyle gelişti. Hiç tanımıyoruz da etmiyoruz da. Karakola götürdüler olaydan 20 dakika sonra. Çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Yaklaşık 8 yıldır burada oturuyorum hiçbir şekilde tanımıyorum. İlk başta burada polislere ben yaptım demiş. Üstü başı kanlar içindeydi zaten. Mahkemede de 'Hatırlamıyorum sarhoştum' demiş. Bir tane yaralı köpeğim var. Bir tanesi de maalesef vefat etti. Çok üzgünüm" şeklinde konuştu.

Son dakika gündem: Beylikdüzü'nde öldürülen köpeklerin sahibi: Köpeğimin boğazını gözümün önünde kesti
Son dakika gündem: Beylikdüzü'nde öldürülen köpeklerin sahibi: Köpeğimin boğazını gözümün önünde kesti
Son dakika gündem: Beylikdüzü'nde öldürülen köpeklerin sahibi: Köpeğimin boğazını gözümün önünde kesti
Son dakika gündem: Beylikdüzü'nde öldürülen köpeklerin sahibi: Köpeğimin boğazını gözümün önünde kesti
Son dakika gündem: Beylikdüzü'nde öldürülen köpeklerin sahibi: Köpeğimin boğazını gözümün önünde kesti
Son dakika gündem: Beylikdüzü'nde öldürülen köpeklerin sahibi: Köpeğimin boğazını gözümün önünde kesti
Son dakika gündem: Beylikdüzü'nde öldürülen köpeklerin sahibi: Köpeğimin boğazını gözümün önünde kesti
Son dakika gündem: Beylikdüzü'nde öldürülen köpeklerin sahibi: Köpeğimin boğazını gözümün önünde kesti
Son dakika gündem: Beylikdüzü'nde öldürülen köpeklerin sahibi: Köpeğimin boğazını gözümün önünde kesti

Bora Füzesi, Beylikdüzü, Eylül, Ölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 12:13 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Beylikdüzü'nde öldürülen köpeklerin sahibi: Köpeğimin boğazını gözümün önünde kesti - Son Dakika

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