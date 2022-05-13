BEYLİKDÜZÜ'NDE ÖLÜ DOĞAN BEBEĞİNİ KOMŞUSUNUN BALKONUNA ATTI - Son Dakika
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BEYLİKDÜZÜ'NDE ÖLÜ DOĞAN BEBEĞİNİ KOMŞUSUNUN BALKONUNA ATTI

13.05.2022 12:08

BEYLİKDÜZÜ'nde, Libya uyruklu A.K.M.A., ölü doğurduğu bebeğini, alt komşusunun terasına attı.

BEYLİKDÜZÜ'nde, Libya uyruklu A.K.M.A., ölü doğurduğu bebeğini, alt komşusunun terasına attı. İfadesi alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen, kadın serbest bırakıldı.

Olay, 21 Nisan Perşembe akşam saatlerinde Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, A.K.M.A. isimli Libya uyruklu kadın, ailesi ile yaşadığı evde tek başına doğum yaptı. Kadın, ölü doğan bebeğini, alt komşusunun terasına attı. İlerleyen saatlerde üst komşusu çamaşır asmak balkonuna çıktığı sırada, terasta cansız şekilde yatan bebeği gördü. Kadın durumu site yönetimine haber verdi. Site yönetiminin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Bebeğin cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, anne A.K.M.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan kadın, çıkartıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Kadın ve ailesinin memleketleri olan Libya'ya döndüğü öğrenildi.

BEYLİKDÜZÜ'NDE ÖLÜ DOĞAN BEBEĞİNİ KOMŞUSUNUN BALKONUNA ATTI
BEYLİKDÜZÜ'NDE ÖLÜ DOĞAN BEBEĞİNİ KOMŞUSUNUN BALKONUNA ATTI
BEYLİKDÜZÜ'NDE ÖLÜ DOĞAN BEBEĞİNİ KOMŞUSUNUN BALKONUNA ATTI
BEYLİKDÜZÜ'NDE ÖLÜ DOĞAN BEBEĞİNİ KOMŞUSUNUN BALKONUNA ATTI

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Kaynak: DHA

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