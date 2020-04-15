Beylikdüzü'nde online yardım dönemi - Son Dakika

Beylikdüzü Belediyesi'nin korona virüs salgını sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlar için başlattığı 'Dayanışma Askısı' kampanyasında online dönem başladı. İlk başladığı günden bu yana toplamda 566 haneye erzak kolisi ulaştırılan kampanyada vatandaşlar anlaşmalı alışveriş siteleri ve uygulamalardan kendileri için alışveriş yaparken komşuları için de bağışta bulunabilecek.



Beylikdüzü Belediyesi virüsle mücadele sürecinde yaptığı yenilikçi hizmetlere bir yenisini daha ekledi. Belediye tarafından alışverişleri bağışa dönüştürerek toplumsal dayanışmayı büyütmek amacıyla başlayan ve başladığı günden bu yana 566 haneye ulaşan 'Dayanışma Askısı' online alışverişlere de açılacak. Vatandaşlar kendilerine en yakın marketlerin yanı sıra, internet üzerinden yapacakları alışverişlerde de ilçedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak istedikleri ürünleri Beylikdüzü Belediyesi Gıda Bankası adresine gönderebilecek.



Komşunuza bağış bir tık ötede



'Dayanışma Askısı' kampanyasının online döneminde askıya bağış yapmak isteyen fakat markete gitmeye çekinen vatandaşlar internetten kendileri için alışveriş yaparken 'Askı' için de sepet oluşturabilecek. Vatandaşların sanal market sitelerinde, bağış yapmak istenilen ürünleri satın aldıktan sonra, 'Alıcı' kısmına Beylikdüzü Belediyesi Gıda Bankası'nı, teslimat adresine de yine Gıda Bankası adresini yazmaları yeterli olacak.



Yapılan yardımlar ekiplerce ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken bağışların belediyeye ulaşıp ulaşmadığını, ürün ve tarih bilgilerini dayanismaaskisi@beylikduzu.istanbul adresine mail atarak teyit edebilecek. - İSTANBUL