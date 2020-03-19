BEYLİKDÜZÜ'NDE OTELİN DIŞ CEPHESİ YANDI - Son Dakika
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BEYLİKDÜZÜ'NDE OTELİN DIŞ CEPHESİ YANDI

53 dakika önce

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL, DHABeylikdüzü'nde bir otelin dış cephesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BEYLİKDÜZÜ'NDE OTELİN DIŞ CEPHESİ YANDI, System.String[]

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, DHA

Beylikdüzü'nde bir otelin dış cephesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın saat 05.30 sıralarında Yakuplu Mahallesi D-100 Yan yolda bulunan bir otelde çıktı. 4 katlı otelin arka tarafında bulunan dış cephe kaplaması henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Büyüyen alevler diğer cepheye de sıçradı. Otel çalışanları durumu itfaiye ekiplerine haber verirken, otelde bulunan müşterilerde dışarı çıkarıldı. Olay yerine çok sayıda ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Olayda binada maddi zarar meydana gelirken, her hangi bir yaralanma yaşanmadı.

Görüntü dökümü:

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-Otelden görüntü

- İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-İtfaiye araçlarından görüntü

-Ambulanstan görüntü


Beylikdüzü, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 07:17 Kaynak: DHA

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