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Beylikdüzü'nde otluk alanda yangın

16 dakika önce

Beylikdüzü'nde otluk alanda yangın Evlere sirayet eden yangın drone ile görüntülendiİSTANBUL - Beylikdüzü Gürpınar sahilindeki otluk alanda yangın çıktı.

Beylikdüzü'nde otluk alanda yangın

Evlere sirayet eden yangın drone ile görüntülendi

İSTANBUL - Beylikdüzü Gürpınar sahilindeki otluk alanda yangın çıktı. Evlere sirayet eden yangın drone ile görüntülenirken, ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

Beylikdüzü Gürpınar Sahilinde bulunan otluk alanda saat 18.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bütün alanı kaplarken, vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahalede bulundu. Geniş alanda çıkarak evlere sirayet eden yangını ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor. Otluk alandaki söndürme çalışmaları ve yangın ise drone ile havadan görüntülendi.

Beylikdüzü, Gürpınar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 07:26 Kaynak: İHA
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