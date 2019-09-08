Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü'nde otluk alanda yangın; ahıra sirayet etti (1)
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Beylikdüzü'nde otluk alanda yangın; ahıra sirayet etti (1)

57 dakika önce

BEYLİKDÜZÜ Gürpınar'da bulunan otluk alanda yangın çıktı.

Beylikdüzü'nde otluk alanda yangın; ahıra sirayet etti (1), System.String[]

BEYLİKDÜZÜ Gürpınar'da bulunan otluk alanda yangın çıktı. Alevlerin yayılmasıyla yangın bir ahıra sirayet etti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürerken ahırdaki hayvanların zarar görüp görmediği henüz belirlenemedi.

- İstanbul

Gürpınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 09:53 Kaynak: DHA
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