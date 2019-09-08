Beylikdüzü'nde otluk alanda yangın; ahıra sirayet etti (2)
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BEYLİKDÜZÜ Gürpınar'da bulunan otluk alanda yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 10:22 Kaynak: DHA
BEYLİKDÜZÜ Gürpınar'da bulunan otluk alanda yangın çıktı. Alevlerin yayılmasıyla yangın bir ahıra sirayet etti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürerken ahırdaki hayvanların zarar görüp görmediği henüz belirlenemedi.
- İstanbul
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