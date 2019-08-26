Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü'nde otomobil 3 katlı evin bahçesine uçtu
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Beylikdüzü'nde otomobil 3 katlı evin bahçesine uçtu

48 dakika önce

BEYLİKDÜZÜ'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil virajı alamayarak 3 katlı evin bahçesine uçtu.

Beylikdüzü'nde otomobil 3 katlı evin bahçesine uçtu, System.String[]
BEYLİKDÜZÜ'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil virajı alamayarak 3 katlı evin bahçesine uçtu. Kazada araç sürücü yaralanırken, olay sırasında bahçede kimsenin olmaması olası facianın önüne geçti. .
Kaza saat 10.45 sıralarında Kavaklı Mahallesi, Kocatepe Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde seyir halinde olan Ziya Bekçiler yönetimindeki 34 LZ 8125 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda virajı alamayarak otluk alanda 50 metre sürüklendi. Otomobil daha sonra 3 katlı evin bahçesine uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan Ziya Bekçiler'in durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobilde hasar oluşurken, olay sırasında bahçede kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.

"ÇOCUKLAR BALKONDAN BİR ŞEY ATTI ZANNETTİM"
Ev sahibi Aziz Altun, "Sabah erken balkonda kahvaltı yaptım. Faturaları yatırmak için Beylikdüzü'ne gidecektim. Arabayı çalıştırdım gidecektim. O anda bir ses geldi. Çocuklar balkondan bir şey attılar zannettim gittim. Kızım beni aradı baba bir araba bizim evin bahçesine girmiş dedi. Bende geldim arabanın bu halini gördüm. Her sabah bahçede olurdum, bu sabah yoktum. Yaralının durumu iyiydi" dedi.


- İstanbul
Beylikdüzü, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:13 Kaynak: DHA
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