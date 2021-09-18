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Beylikdüzü'nde otomobil markete daldı... Vatandaşlar: "Deprem oluyor sandık" - Son Dakika

Beylikdüzü'nde otomobil markete daldı... Vatandaşlar: "Deprem oluyor sandık"

18.09.2021 09:23

Beylikdüzü'nde otomobil markete daldı.

Beylikdüzü'nde otomobil markete daldı... Vatandaşlar: "Deprem oluyor sandık"

Alkollü olduğu ileri sürülen sürücü bahçe duvarını aşarak yol kenarında markete çarptıktan sonra durdu

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde alkollü olduğu ileri sürülen sürücü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince bahçe duvarını aşarak yol kenarındaki markete daldı. Erken saatlerde olan olayda evlerinde uyuyan vatandaşlar deprem olduğunu sandığını söylerken, yaralı sürücü ise hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kavaklı Mahallesi Batı Trakya Bulvarı'nda sabah saat 06.50 sıralarında meydana geldi. Alkollü olduğu ileri sürülen sürücü, yol kenarındaki bahçe duvarını aşıp marketin camlarına çarptıktan sonra durdu. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, sesi duyan vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Araç ise çekici tarafından otoparka götürüldü. Kaza sonrası olay yerine gelen market çalışanları markette dışarıya saçılan malları topladı.

Olay sırasında evinde uyuduğu ifade eden İsmet Öztunç yaşanan kazayı anlatarak, "Gören kişi virajdan dönerken görmüş aracı adam çok süratliymiş. Kavşaktan geliyor. Ben deprem oluyor sandım üst katta köşede uyuyordum. 6 buçuk gibi 7'ye doğru oldu. Sürücü yaralıydı. Kafasında omzunda kanlar vardı" dedi.

Beylikdüzü'nde otomobil markete daldı... Vatandaşlar: Deprem oluyor sandık
Beylikdüzü'nde otomobil markete daldı... Vatandaşlar: Deprem oluyor sandık
Beylikdüzü'nde otomobil markete daldı... Vatandaşlar: Deprem oluyor sandık
Beylikdüzü'nde otomobil markete daldı... Vatandaşlar: Deprem oluyor sandık
Beylikdüzü'nde otomobil markete daldı... Vatandaşlar: Deprem oluyor sandık

Batı Trakya, Beylikdüzü, Otomobil, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beylikdüzü'nde otomobil markete daldı... Vatandaşlar: 'Deprem oluyor sandık' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde otomobil markete daldı... Vatandaşlar: "Deprem oluyor sandık" - Son Dakika
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