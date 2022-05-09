BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI - Son Dakika
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BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI

09.05.2022 23:03

BEYLİKDÜZÜ'nde otomobil sürücüsü, otomobilleriyle önünü kesen üç kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

BEYLİKDÜZÜ'nde otomobil sürücüsü, otomobilleriyle önünü kesen üç kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Derviş Eroğlu Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, caddede ilerleyen 34 SP 5691 plakalı otomobilin önü, içinde üç kişinin olduğu başka otomobille kesildi. Araçlarından inen üç kişiden biri, otomobil sürücüsüne silahla ateş etti. Sürücünün bacağından yaralanmasının ardından üç şüpheli otomobillilerine binerek uzaklaştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI
BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI
BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI
BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI

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Cumhuriyet Mahallesi, Otomobil, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI - Son Dakika


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