BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI - Son Dakika

BEYLİKDÜZÜ'nde otomobil sürücüsü, otomobilleriyle önünü kesen üç kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Derviş Eroğlu Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, caddede ilerleyen 34 SP 5691 plakalı otomobilin önü, içinde üç kişinin olduğu başka otomobille kesildi. Araçlarından inen üç kişiden biri, otomobil sürücüsüne silahla ateş etti. Sürücünün bacağından yaralanmasının ardından üç şüpheli otomobillilerine binerek uzaklaştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.