Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü'nde Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Beylikdüzü'nde Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

12 dakika önce

Beylikdüzü'nde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Beylikdüzü'nde Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı, System.String[]
Beylikdüzü'nde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, D-100 yan yol, Edirne istikametinde seyreden F.G'nin kullandığı 34 JG 0530 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin takla atması sonucu araç sürücüsü F.G. kazayı yara almadan atlatırken yanında bulunan bir yolcu hafif yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.


Sağlık ekipleri, yaralıya ambulansta müdahale etti.


Kaza nedeniyle aynı istikamette yol tamamen trafiğe bir süre kapatılırken yan yolu kullanan sürücüler başka istikamete yönlendirildi.


Kaza yapan aracın çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından tol, araç trafiğine açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:20 Kaynak: AA

Edirne, Beylikdüzü, Güncel
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