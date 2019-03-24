Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü'nde Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Beylikdüzü'nde Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

32 dakika önce

BEYLİKDÜZÜ'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.

Beylikdüzü'nde Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı, System.String[]
BEYLİKDÜZÜ'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kaza'da 1 kişi yaralandı.

Kaza, 03: 00 sıralarında D-100 Karayolu Beylikdüzü Haramidere Mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; D-100 Karayolu'nda seyir halinde ilerleyen F.G. yönetimindeki 34 JG 0530 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle  önce başka bir araca ardından refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobil'de sıkışan F.G. çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri hafif yaralanan F.G.'ye olay yerinde müdahale etti.Kaza nedeniyle Edirne istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:29 Kaynak: DHA

Edirne, Beylikdüzü, Güncel
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