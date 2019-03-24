Beylikdüzü'nde Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı
58 dakika önce
BEYLİKDÜZÜ'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.
BEYLİKDÜZÜ'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kaza'da 1 kişi yaralandı.
Kaza, 03: 00 sıralarında D-100 Karayolu Beylikdüzü
Haramidere Mevkii Edirne
istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; D-100 Karayolu'nda seyir halinde ilerleyen F.G. yönetimindeki 34 JG 0530 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce başka bir araca ardından refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobil'de sıkışan F.G. çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri hafif yaralanan F.G.'ye olay yerinde müdahale etti.Kaza nedeniyle Edirne istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 10:15 Kaynak: DHA
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