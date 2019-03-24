Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü'nde Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Beylikdüzü'nde Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

58 dakika önce

BEYLİKDÜZÜ'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.

Beylikdüzü'nde Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı, System.String[]
BEYLİKDÜZÜ'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kaza'da 1 kişi yaralandı.

Kaza, 03: 00 sıralarında D-100 Karayolu Beylikdüzü Haramidere Mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; D-100 Karayolu'nda seyir halinde ilerleyen F.G. yönetimindeki 34 JG 0530 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle  önce başka bir araca ardından refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobil'de sıkışan F.G. çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri hafif yaralanan F.G.'ye olay yerinde müdahale etti.Kaza nedeniyle Edirne istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 10:15 Kaynak: DHA

Edirne, Beylikdüzü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



14 Yaşındaki Çocuğun Kullandığı Araç Kaza Yaptı: Biri Ağır, 2 Yaralı İzmir'de Feci Kaza Güvenlik Kamerasındayeniden Rezidansın 9'uncu Katından Düşen Ebru'nun Son Mesajı Ortaya Çıktı Tarihi Hamamın Tahrip Edilmesine Göz Yuman Kurul Üyelerine Soruşturma Açılıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 11:13:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü'nde Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]