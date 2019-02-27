Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü'nde Otomobil, Temizlik Aracına Çarptı: 3 Yaralı

Beylikdüzü'nde Otomobil, Temizlik Aracına Çarptı: 3 Yaralı

1 saat önce

Beylikdüzü'nde kontrolden çıkan otomobil önündeki araca çarparak yoldan savruldu.

Beylikdüzü'nde Otomobil, Temizlik Aracına Çarptı: 3 Yaralı, System.String[]
Beylikdüzü'nde kontrolden çıkan otomobil önündeki araca çarparak yoldan savruldu. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden diğer sürücü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait temizlik aracına çarparak kaldırıma çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02: 30 sıralarında E-5 Karayolu Ankara istikameti Beylikdüzü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen araç direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyir halinde olan Barış A.,(22) yönetimindeki 34 HZ 7314 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait temizlik aracına çarparak durabildi. Kaza sonrası Barış A., otomobil içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Barış A., ve diğer otomobil sürücüsü ile araç içerisinde bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Barış A.,'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis yolda önlem aldı

Kaza sonrası polis ekipleri yolu tek şeride düşürürken, başka bir kaza olmaması için yol üzerinde önlem aldığı görüldü. Kazanın ardından deposu delinen temizlik aracından sızan yakıt, E-5 karayoluna aktı.

Kaza yerinde incelemeler yapıldığı esnada yoldan geçen bir sürücü otomobilini yol kenarına park ederek o anları cep telefonu kaydetmeye başladı. Kısa bir süre cep telefonu ile görüntü çeken sürücü daha sonra oradan ayrıldı. Olay yerine çağrılan çekici ile kaza yapan araçlar kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:53 Kaynak: İHA

Polis, Beylikdüzü, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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