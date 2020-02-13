Beylikdüzü'nde otomobildeki kişiye kurşun yağmuru -2 - Son Dakika

Yılmaz BEZGİN İSTANBUL DHA

Beylikdüzü'de bir kişi, otomobilinde kurşun yağmuruna tutularak yaralandı. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta karşılaşan kişiler arasında tartışma yaşandı. Alacak verecek meselesinden kaynaklandığı ileri sürülen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan biri belindeki silahı çıkardı. Silahı gören kişi, otomobiline binerek kaçmak istedi. Ancak saldırgan otomobili kurşun yağmuruna tuttu. Saldırıda, otomobildeki kişi bacağından yaralandı. Saldırgan veya saldırganlar, otomobillerine binerek olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ev polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.