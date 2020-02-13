BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOMOBİLDEKİLERE SİLAHLI SALDIRI (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOMOBİLDEKİLERE SİLAHLI SALDIRI (1) - Son Dakika

BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOMOBİLDEKİLERE SİLAHLI SALDIRI (1)

6 saat önce

Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL DHABeylikdüzü'nde otomobilde bulunan kişilere yönelik silahlı saldırı düzenlendi.

BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOMOBİLDEKİLERE SİLAHLI SALDIRI (1), System.String[]

Yılmaz BEZGİN/ İSTANBUL DHA

Beylikdüzü'nde otomobilde bulunan kişilere yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saat 19.00 sıralarında Yakuplu Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana gelen olaya ilişkin çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler


Beylikdüzü, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 07:51 Kaynak: DHA
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