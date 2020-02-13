Beylikdüzü'nde otomobildekilere silahlı saldırı (1) - Son Dakika

BEYLİKDÜZÜnde otomobilde bulunan kişilere yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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