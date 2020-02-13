Beylikdüzü'nde otomobildekilere silahlı saldırı (1) - Son Dakika

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Beylikdüzü'nde otomobildekilere silahlı saldırı (1)
6 saat önce
BEYLİKDÜZÜnde otomobilde bulunan kişilere yönelik silahlı saldırı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 07:53 Kaynak: DHA
BEYLİKDÜZÜnde otomobilde bulunan kişilere yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Saat 19.00 sıralarında Yakuplu Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana gelen olaya ilişkin çalışma başlattı.
- İstanbul
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