Beylikdüzü'nde otomobildekilere silahlı saldırı - Son Dakika

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Beylikdüzü'nde otomobildekilere silahlı saldırı
6 saat önce
Yılmaz BEZGİN İSTANBUL DHABeylikdüzü'nde otomobilde bulunan kişilere yönelik silahlı saldırı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 07:58 Kaynak: DHA
Yılmaz BEZGİN İSTANBUL DHA
Beylikdüzü'nde otomobilde bulunan kişilere yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Saat 19.00 sıralarında Yakuplu Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana gelen olaya ilişkin çalışma başlattı.
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