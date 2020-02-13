Beylikdüzü'nde otomobildekilere silahlı saldırı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde otomobildekilere silahlı saldırı - Son Dakika

Beylikdüzü'nde otomobildekilere silahlı saldırı

6 saat önce

Yılmaz BEZGİN İSTANBUL DHABeylikdüzü'nde otomobilde bulunan kişilere yönelik silahlı saldırı düzenlendi.

Yılmaz BEZGİN İSTANBUL DHA

Beylikdüzü'nde otomobilde bulunan kişilere yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saat 19.00 sıralarında Yakuplu Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana gelen olaya ilişkin çalışma başlattı.

Beylikdüzü'nde otomobildekilere silahlı saldırı

Beylikdüzü, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 07:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Babasının fotoğrafı yüzünden 5 kişiyi bıçakladı
Beylikdüzü'nde sokak ortasında genç adama kurşun yağmuru Son dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne katyuşa füzeleriyle saldırı düzenlendi ABD, Umman Denizi'nde ağır silah dolu İran teknesine el koyduğunu duyurdu

Son Dakika Haberleri
00:04 Kim Kardashian, derin bacak dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı
23:41 Şansın Tüzün'den Sıkı Sıkı Bağla
22:46 Zeynep Alkan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı
21:54 Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'nci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 02:28:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beylikdüzü'nde otomobildekilere silahlı saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]