Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü'nde otomobilin çarptığı yaya öldü
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Beylikdüzü'nde otomobilin çarptığı yaya öldü

2 saat önce

Beylikdüzü'nde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Beylikdüzü'nde otomobilin çarptığı yaya öldü, System.String[]

Beylikdüzü'nde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda, Gürpınar istikametine ilerleyen Melek Akçubuk yönetimindeki 34 LT 4696 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mihyeddin Bezan'a (79) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ilkyardım ekipleri, Bezan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Bezan'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Beylikdüzü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza anının güvenlik kamerasına yansıdığı kazayla ilgili otomobil sürücü Akçubuk gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

Beylikdüzü, Gürpınar, Selim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:36 Kaynak: AA
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