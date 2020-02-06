Beylikdüzü'nde otomobilin kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde otomobilin kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Beylikdüzü'nde otomobilin kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

6 saat önce

Beylikdüzü'nde seyir halindeki bir otomobilin kaza yaparak bir sitenin korkuluklarını devirerek duvarda asılı kalması güvenlik kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü'nde seyir halindeki bir otomobilin kaza yaparak bir sitenin korkuluklarını devirerek duvarda asılı kalması güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Kavaklı Mahallesi'nde seyir halindeki 41 R 5827 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir sitenin demir korkuluklarını devirerek duvarda asılı kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken, otomobilin duvarda asılı kaldığı anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Beylikdüzü'nde otomobilin kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Beylikdüzü, Kavaklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:29 Kaynak: AA
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