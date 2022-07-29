BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOMOBİLLE DEHŞET SAÇAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI - Son Dakika
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BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOMOBİLLE DEHŞET SAÇAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

29.07.2022 14:10

BEYLİKDÜZÜ'nde otomobilini, tartışma yaşadığı kişinin üzerine sürerek, 3 kişinin yaralanmasına neden olan Talip Çakmak (34) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BEYLİKDÜZÜ'nde otomobilini, tartışma yaşadığı kişinin üzerine sürerek, 3 kişinin yaralanmasına neden olan Talip Çakmak (34) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakuplu Mahallesi'nde 26 Temmuz'da iki sürücü arasında trafikte tartışma yaşandı. Tartışma sonrasında 34 DJV 835 plakalı otomobilin sürücüsü Talip Çakmak (34) otomobilini kaldırımda olan diğer otomobil sürücüsü Selami Kurt(45), Eray Kurt (21) ve kavgayı ayırmak isteyen Tekin Güney'in (45) üzerine sürdü. Otomobilin çarptığı Selami Kurt, Eray Kurt ve Tekin Güney yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekibi sevk edildi. Selami Kurt ve Tekin Güney'in ayaklarında kırıklar olduğu öğrenildi. Olay sonrasında yaralanan Selami Kurt'un eşi Songül Kurt otomobil sürücüsüne saldırdı, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olaydan sonra gözaltına alınan Talip Çakmak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Talip Çakmak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Metris Cezaevine gönderildi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOMOBİLLE DEHŞET SAÇAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOMOBİLLE DEHŞET SAÇAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI - Son Dakika
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