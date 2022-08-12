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Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Hırsızlık Timi ekipleri, şüphelinin kimliğinin M.Y.Ş. olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalarda şüphelinin adresini tespit eden polisler, M.Y.Ş.'yi yakaladı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Mahallesi, Beylikdüzü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BEYLİKDÜZÜ'NDE HIRSIZLIK İÇİN GİRDİĞİ CİPTE BULDUĞU ANAHTARLA OTOMOBİLİ ÇALDI - Son Dakika

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