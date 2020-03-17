Beylikdüzü'nde parkta bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Beylikdüzü'nde parkta bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Beylikdüzü'nde parkta bıçaklı kavga: 1 yaralı

6 saat önce

Beylikdüzü'nde park içerisinde küfür yüzünden çıkan kavgada sırtından ve kalçasından bıçaklanan 20 yaşındaki genç yüzüstü yattığı yerde yardım bekledi.

Beylikdüzü'nde parkta bıçaklı kavga: 1 yaralı, System.String[]

Beylikdüzü'nde park içerisinde küfür yüzünden çıkan kavgada sırtından ve kalçasından bıçaklanan 20 yaşındaki genç yüzüstü yattığı yerde yardım bekledi.


Olay, 15.30 sıralarında Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir park içerisinde yaşandı. İddiaya göre 20 yaşındaki Nurallah H. ile henüz bilinmeyen gençler arasında çıkan kavgada taraflar birbirine küfür etti. Küfür ettiği iddia edilen Afgan uyruklu Nurullah H., şüpheli kişi tarafından kalçasından ve sırtından bıçaklandı. Yaralı genç için çevredeki vatandaşlar polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Yaralı genç sağlık ekipleri gelene kadar yüzüstü yatarak kanlar içinde kaldığı yerde yardım bekledi. Hastaneye kaldırılan Nurullah H.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Beylikdüzü, Yakuplu, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:36 Kaynak: İHA
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